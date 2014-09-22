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Черный список 2013 - 2023 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Черный список»
Лорд Балтимор
Сезон 2 / Серия 1 22 сентября 2014
Банк
Сезон 2 / Серия 2 29 сентября 2014
Доктор Джеймс Ковингтон
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2014
Доктор Лайнус Крил
Сезон 2 / Серия 4 13 октября 2014
Фронт
Сезон 2 / Серия 5 20 октября 2014
Картель Момбаса
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 2014
Скимитар
Сезон 2 / Серия 7 3 ноября 2014
Декабрист
Сезон 2 / Серия 8 10 ноября 2014
Лютер Брэкстон
Сезон 2 / Серия 9 1 февраля 2015
Лютер Брэкстон. Развязка
Сезон 2 / Серия 10 5 февраля 2015
Руслан Денисов
Сезон 2 / Серия 11 12 февраля 2015
Семья Кеньон
Сезон 2 / Серия 12 19 февраля 2015
Охотник на оленей
Сезон 2 / Серия 13 26 февраля 2015
Т. Эрл Кинг VI
Сезон 2 / Серия 14 5 марта 2015
Майор
Сезон 2 / Серия 15 12 марта 2015
Том Кин
Сезон 2 / Серия 16 19 марта 2015
Программа
Сезон 2 / Серия 17 26 марта 2015
Ванесса Круз
Сезон 2 / Серия 18 2 апреля 2015
Леонард Коул
Сезон 2 / Серия 19 23 апреля 2015
Квон Жанг
Сезон 2 / Серия 20 30 апреля 2015
Каракурт
Сезон 2 / Серия 21 7 мая 2015
Том Коннели
Сезон 2 / Серия 22 14 мая 2015
О чем cерия

Во 2 серии 12 сезона сериала «Черный список» команда расследует дело об исчезновении лидера полигамного культа, а на территории его логова обнаруживаются транспортные контейнеры с опасным содержимым. Тем временем Рэд занимается поисками сейфа.

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