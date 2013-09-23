В 1 сезоне 6 серии сериала «Черный список» Лиз выясняет, что Том причастен к убийству перебежчика. После откровенного разговора она приводит подозреваемого в штаб-квартиру, чтобы провести допрос. Между тем Рэд озабочен поисками Джины Занетакос.
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