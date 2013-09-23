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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 1 Серия 17

Черный список 2013 - 2023 17 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Черный список»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2013
Фрилансер
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2013
Уцзин
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2013
Суповар
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2013
Курьер
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2013
Джина Занетакос
Сезон 1 / Серия 6 28 октября 2013
Фредерик Барнс
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2013
Генерал Лудд
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2013
Ансло Гаррик (1)
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2013
Ансло Гаррик: Развязка (2)
Сезон 1 / Серия 10 2 декабря 2013
Добрый самаритянин-убийца
Сезон 1 / Серия 11 13 января 2014
Алхимик
Сезон 1 / Серия 12 20 января 2014
Агентство Кипрус
Сезон 1 / Серия 13 27 января 2014
Мадлен Пратт
Сезон 1 / Серия 14 24 февраля 2014
Судья
Сезон 1 / Серия 15 3 марта 2014
Мако Танида
Сезон 1 / Серия 16 17 марта 2014
Иван
Сезон 1 / Серия 17 24 марта 2014
Милтон Боббит
Сезон 1 / Серия 18 31 марта 2014
Братья Павлович
Сезон 1 / Серия 19 21 апреля 2014
Серый кардинал
Сезон 1 / Серия 20 28 апреля 2014
Берлин (1)
Сезон 1 / Серия 21 5 мая 2014
Берлин: Развязка (2)
Сезон 1 / Серия 22 12 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 17 серии сериала «Черный список» агенты начинают расследование дела об исчезновении Джолин, тогда как Рэддингтон охотится за киберпреступником Иваном. Выясняется, что за хакерскими атаками стоит подросток из Минска.

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