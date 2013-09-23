В 1 сезоне 17 серии сериала «Черный список» агенты начинают расследование дела об исчезновении Джолин, тогда как Рэддингтон охотится за киберпреступником Иваном. Выясняется, что за хакерскими атаками стоит подросток из Минска.
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