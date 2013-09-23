В 1 сезоне 16 серии сериала «Черный список» выясняется, что Том и Джолин тесно связаны. Правда об их совместной деятельности может всплыть на поверхность в любую минуту. Рэд озабочен поимкой Мако Таниды, который убивает бывших членов команды.
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