В 1 сезоне 12 серии сериала «Черный список» авиакатастрофа оборачивается гибелью двух преступников из Сербии, сливавших федеральному бюро ценную информацию. Несмотря на совпадение ДНК, исследователи заключают, что останки принадлежат другим людям.
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