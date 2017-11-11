Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Запах денег 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Запах денег
Киноафиша Сериалы Запах денег Сезоны Сезон 1

Don-kkot 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запах денег»

В 1-м сезоне сериала «Запах денег» в центре событий оказывается молодой юрист Кан Пиль. Он работает в стремительно растущей корпорации «Чон А Трэйдинг», где часто сталкивается с трудностями, которые можно решить только с помощью профессиональной консультации адвоката. Кан работает на совесть, нередко провоцируя зависть со стороны коллег. Когда-то у героя была абсолютно иная жизнь. Он рос без родителей и не представлял, как сложится его судьба. Все изменилось после знакомства Кана с Чан Бу, внуком могущественного человека, который руководит фирмой, где теперь работает главный герой. Молодые люди быстро нашли общий язык.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Запах денег» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 декабря 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 декабря 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 декабря 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 января 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 января 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
13 января 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
13 января 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
20 января 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 января 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 января 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
27 января 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
3 февраля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
3 февраля 2018
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше