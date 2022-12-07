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Ненавижу Рождество 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ненавижу Рождество
Киноафиша Сериалы Ненавижу Рождество Сезоны Сезон 1

Odio Il Natale 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ненавижу Рождество»

В 1 сезоне сериала «Ненавижу Рождество» действие происходит накануне рождественских праздников. До главной ночи в году осталось всего 24 часа, и у главной героини, одинокой медсестры, в связи с этим возникли серьезные неприятности. Все дело в том, что она сообщила своим родственникам о воображаемом молодом человеке, с которым она встречается. Согласно легенде, бойфренд должен провести рождественскую ночь вместе с ней. Проблема заключается в том, что у девушки совершенно нет никого на примете. Теперь ей предстоит всего за сутки найти «возлюбленного», которого можно будет предъявить своей семье.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Ненавижу Рождество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Большая рождественская ложь The Big Christmas Lie
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2022
Велосипеды Bicycles
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2022
Ты особенная You're Special
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
Точка зрения Perspectives
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2022
Вечеринка окончена The Party's Over
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2022
Как Святое семейство Like a Nativity Scene
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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