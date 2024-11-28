Меню
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества
Помимо религиозного значения, Рождество также символизирует начало новой жизни и обновление, так что этот светлый праздник становится прекрасной почвой для возникновения любовных чувств.
Написать
28 ноября 2024 12:05
Девушка ищет себе идеального парня в трейлере комедийного сериала «Ненавижу Рождество»
Праздничное шоу о девушке, отправившейся на отчаянные поиски достойного парня, выйдет на экраны в начале следующего месяца.
Написать
14 ноября 2022 14:55
