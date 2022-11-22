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История вселенной 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала История вселенной
Киноафиша Сериалы История вселенной Сезоны Сезон 1

Our Universe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «История вселенной»

В 1 сезоне сериала «История Вселенной» оскароносный Морган Фримен расскажет историю, которая длится уже 13,8 миллиарда лет. Документальный проект сочетает в себе великолепные кадры дикой природы, космические спецэффекты и множество полезных фактов о связях, которые управляют дикой природой. Авторы проекта используют инновационную анимацию, чтобы воссоздать явления, которые способствовали развитию Солнечной системы. Тем временем современные камеры и технологии компьютерной графики помогут зрителям поближе рассмотреть самых редких и удивительных животных на планете Земля.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала История вселенной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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