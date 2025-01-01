Меню
Доброй ночи и удачи
Цитаты
Цитаты из сериала Доброй ночи и удачи
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Цитаты
Edward R. Murrow
Я верю в эту систему, Дон. Хотя она порой кажется катастрофической, я в неё верю. Мы задумали её, чтобы её исправить. В безумии они вписали это в конституцию, к чёрту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джордж Клуни
George Clooney
