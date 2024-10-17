Меню
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
Подборка включает как проекты эпохи стрим-сервисов, так и неувядающую классику.
Написать
17 октября 2024 10:02
Захватывающая черная комедия: критикам понравился мини-сериал «Сочувствующий»
Специалисты отмечают, что получилась удачная адаптация оригинальной книги.
Написать
11 апреля 2024 11:23
Роберт Дауни — младший приглашает в мир шпионажа в трейлере сериала «Сочувствующий»
Главным режиссером и сценаристом выступает Пак Чхан-ук.
Написать
29 марта 2024 12:03
Роберт Дауни — младший запускает шпионскую операцию в трейлере мини-сериала «Сочувствующий»
Интриги, заговоры и очаровательная Сандра О.
Написать
16 февраля 2024 12:04
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов
Проморолики также получили политический триллер с Кейт Уинслет и шпионская драма с Робертом Дауни — младшим.
Написать
13 апреля 2023 12:01
Сандра О и другие артисты сыграют с Робертом Дауни — младшим в мини-сериале «Сочувствующий»
В сатирическом триллере о Вьетнамской войне Дауни сыграет сразу семь ролей.
Написать
11 ноября 2022 11:07
