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Тихие воды 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тихие воды 2
Киноафиша Сериалы Тихие воды 2 Сезоны Сезон 1

Тихие воды 2 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихие воды 2»

В 1 сезоне сериала «Тихие воды 2» Кира Устьянова раньше работала в правоохранительных органах, но решила уйти оттуда и стать психиатром. Она устроилась в клинику для людей с душевными болезнями. Здесь анонимные богатые клиенты в рамках строжайшей секретности борются с бессонницей. Те нередко обращаются к ней за помощью в борьбе с неврозами, расстройствами пищевого поведения и прочими болезнями. Однажды к Кире приходят две девочки. Их отец, будучи успешным предпринимателем, погиб при загадочных обстоятельствах, а мать исчезла несколько лет назад. Расследованием этого дела занимается бывший супруг Устьяновой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Тихие воды 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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