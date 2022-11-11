В 1 сезоне сериала «Тихие воды 2» Кира Устьянова раньше работала в правоохранительных органах, но решила уйти оттуда и стать психиатром. Она устроилась в клинику для людей с душевными болезнями. Здесь анонимные богатые клиенты в рамках строжайшей секретности борются с бессонницей. Те нередко обращаются к ней за помощью в борьбе с неврозами, расстройствами пищевого поведения и прочими болезнями. Однажды к Кире приходят две девочки. Их отец, будучи успешным предпринимателем, погиб при загадочных обстоятельствах, а мать исчезла несколько лет назад. Расследованием этого дела занимается бывший супруг Устьяновой.