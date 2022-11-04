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Конец любви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Конец любви
Киноафиша Сериалы Конец любви Сезоны Сезон 1

El fin del amor
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Конец любви»

В 1 сезоне сериала «Конец любви» в центре событий оказывается Тамара — молодая женщина, которая родилась и выросла в ортодоксальной еврейской общине. Девушка, которой с раннего возраста прививали традиционные ценности патриархата, неожиданно узнала, что женщина может получить образование и состояться в жизни самостоятельно. Тогда героиня оставляет своего парня и выбирает свободу. Она хочет открыть для себя европейские ценности и жить другими идеалами — или, вернее, без них. Тамара выступает против романтической любви и моногамии, пытаясь отыскать свой собственный путь, в котором ее желания будут полностью реализованы.

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Список серий сериала Конец любви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Женский вариант Джеймса Дина. La versión femenina de James Dean
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Полевая разведка Reconocimiento de campo
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Доказывая маловероятность Demostrando lo improbable
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Незнакомец приходит в город Una desconocida llega a la ciudad
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Исследователи любви Exploradores del amor
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Рынок желания El mercado del deseo
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Начать другой Que empiece otro
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Три сестры Tres hermanas
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2022
Мне повезет Voy a tener suerte
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2022
Жизнь - это план Б La vida es un plan B
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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