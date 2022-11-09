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Тайны ФИФА 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны ФИФА
Киноафиша Сериалы Тайны ФИФА Сезоны Сезон 1

FIFA Uncovered 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны ФИФА»

В 1 сезоне сериала FIFA Uncovered на протяжении десятилетий ФИФА объединяла мир благодаря футболу. Но за этой спортивной игрой стоит множество хитроумных схем. Этот документальный сериал изучает наследие мировой организации, исследуя зрелищность, борьбу за власть и политику проведения чемпионата мира по футболу. Кончина бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера потрясла весь мир футбола и угрожала бросить тень на целостность этого вида спорта. Последствия чемпионата мира по футболу в Катаре привели к длительным запретам на участие в футболе как Блаттера, так и бывшего президента УЕФА Майкла Платини. 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тайны ФИФА» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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