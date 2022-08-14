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Мальчики 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мальчики
Киноафиша Сериалы Мальчики Сезоны Сезон 1

Drenge 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мальчики»

В 1 сезоне сериала «Мальчики» события разворачиваются в небольшом датском городке, в центре которого возвышается древний католический храм. Большинство местных подростков помогают при нем, а самые красивые и талантливые юноши удостаиваются чести петь в церковном хоре. Когда они выводят гимны, зрители говорят, что они похожи на ангелов. Однако за пределами церкви эти парни ведут совсем не ангельскую жизнь. У каждого из них есть серьезные проблемы – с родителями, с непосильными долгами или со старыми грязными секретами, которые норовят вырваться наружу. От всего этого они спасаются в наркотиках и других запретных удовольствиях.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Мальчики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прощай мой друг Farvel min ven
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2022
Призрачные ночи Hjemsøgte nætter
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2022
Парта Skriftestolen
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2022
Ритуал Ritualet
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2022
Разделение Splittelse
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2022
Ноябрьский рейв November Rave
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2022
Отпущение грехов Syndsforladelse
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2022
График выхода всех сериалов
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