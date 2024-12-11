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Сто лет одиночества 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сто лет одиночества
Киноафиша Сериалы Сто лет одиночества Сезоны Сезон 1

Cien años de soleda
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сто лет одиночества»

В 1 сезоне сериала «Сто лет одиночества» зрители знакомятся с полковником Аурелиано Буэндия, который живет со своим семейством в колумбийском провинциальном городке Макондо. Он не богат, но вполне счастлив, к тому же у него есть большой фамильный дом, который он мечтает передать своим сыновьям и их детям. Но странная томящая тоска тенью стоит над всеми членами семьи Буэндия. Чем бы они ни занимались, дело неизбежно приходит к краху, будь то многообещающее бизнес-предприятие или предложение руки и сердца любимой женщине. История следует за потомками Аурелиано на протяжении столетия, проходя вместе с ними через все преграды.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Сто лет одиночества График выхода всех сериалов
Сезон 1
Макондо Macondo
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2024
Это похоже на землетрясение Es como un temblor de tierra
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2024
Дагерротип Бога Un daguerrotipo de Dios
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2024
Каштан El castaño
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2024
Мускотские средства Remedios Moscote
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2024
Полковник Аурелиано Буэндиа El coronel Aureliano Buendía
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2024
Аркадио и либеральный рай Arcadio y el paraíso liberal
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2024
Столько цветов упало с неба Tantas flores cayeron del cielo
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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