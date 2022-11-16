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Без границ (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Без границ
Киноафиша Сериалы Без границ Сезоны Сезон 1

Limitless
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Без границ»

В 1 сезоне сериала «Без границ» известный американо-австралийский актер и спортсмен Крис Хемсворт отправляется в путешествие по самым опасным и загадочным уголкам мира. Но его цель – исследовать не внешний мир, а самого себя. Герой мечтает справиться с проблемами здоровья и замедлить процесс старения своего тела. Его цель – доказать зрителям, что человек не использует и малой доли своих возможностей. Выясняется, что забраться на самую высокую горную вершину, спуститься в морские глубины, вдвое похудеть или набрать мышечную массу гораздо проще, чем мы привыкли полагать. И Крис испытает все это на себе.

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Список серий телешоу Без границ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Стрессоустойчивый Stress-Proof
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2022
Шок Shock
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2022
Голодание Fasting
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2022
Сила Strength
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2022
Память Memory
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2022
Принятие Acceptance
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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