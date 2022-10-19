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Ловушка 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ловушка
Киноафиша Сериалы Ловушка Сезоны Сезон 1

Tuzak
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ловушка»

В 1 сезоне сериала Tuzak жизнь Умута, одного из наиболее успешных юристов в Турции, навсегда изменилась после трагической смерти его жены. В кончины любимой супруги он обвиняет Аслана, состоятельного человека, учредителя крупной компании. Умут одержим желанием отомстить Аслану и его семье. Он устраивается в эту фирму, полный решимости разрушить ее изнутри. Также Умут обращается за помощью к своим братьям, но вскоре выясняет, что они не так тесно связаны, как ему всегда казалось. Сам Умрут не остановится ни перед чем, пока не воплотит свой план. На пути герой сталкивается со множеством преград.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Ловушка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
22 декабря 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
29 декабря 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
5 января 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
12 января 2023
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
19 января 2023
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
26 января 2023
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
2 февраля 2023
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
24 февраля 2023
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
3 марта 2023
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
10 марта 2023
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
17 марта 2023
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
24 марта 2023
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
31 марта 2023
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
7 апреля 2023
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
14 апреля 2023
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
21 апреля 2023
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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