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Прогулка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прогулка
Киноафиша Сериалы Прогулка Сезоны Сезон 1

The Walk-In
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прогулка»

В 1 сезоне сериала «Прогулка» в центре событий оказывается неонацист, который возглавляет экстремистскую группировку и замышляет совершить масштабный теракт, в результате которого будет убит член парламента. Однако злоумышленник еще не догадывается, что найдется человек, который раскроет его коварный замысел и сделает все, чтобы помешать этому. Активист Мэтью Коллинзе в прошлом тоже придерживался неонацистских взглядов, однако отказался от своих радикальных убеждений и стал корреспондентом. Он вступил в сообщество по борьбе с расизмом «Надежда, а не ненависть». Мэтью узнает о готовящемся теракте...

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прогулка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2022
График выхода всех сериалов
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