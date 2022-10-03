В 1 сезоне сериала «Прогулка» в центре событий оказывается неонацист, который возглавляет экстремистскую группировку и замышляет совершить масштабный теракт, в результате которого будет убит член парламента. Однако злоумышленник еще не догадывается, что найдется человек, который раскроет его коварный замысел и сделает все, чтобы помешать этому. Активист Мэтью Коллинзе в прошлом тоже придерживался неонацистских взглядов, однако отказался от своих радикальных убеждений и стал корреспондентом. Он вступил в сообщество по борьбе с расизмом «Надежда, а не ненависть». Мэтью узнает о готовящемся теракте...