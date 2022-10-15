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Дьявол кроется в мелочах 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дьявол кроется в мелочах
Киноафиша Сериалы Дьявол кроется в мелочах Сезоны Сезон 1

Дьявол кроется в мелочах 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьявол кроется в мелочах»

В 1 сезоне сериала «Дьявол кроется в мелочах» в центре событий оказывается молодая девушка по имени София. Она является преподавательницей иностранной литературы и работает на кафедре английской литературы в местном институте. Соня выделяется среди своих сверстниц необычным стилем одежды и увлечениями. Она погружена в искусство и все свободное время тратит на чтение книг и посещение музеев. Однако вскоре скромная и тихая девушка удивляет окружающих внезапно открывшимися в ней детективными способностями. Она узнает о гибели своих соседей и хочет во что бы то ни стало узнать, кто стоит за этим преступлением.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дьявол кроется в мелочах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2022
График выхода всех сериалов
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