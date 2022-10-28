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Дьявол-полукровка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дьявол-полукровка
Киноафиша Сериалы Дьявол-полукровка Сезоны Сезон 1

The Bastard Son & The Devil Himself 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьявол-полукровка»

В 1 сезоне сериала «Дьявол-полукровка» события разворачиваются в современной Великобритании, где по соседству с простыми смертными живут Черные колдуны и Белые ведьмы. Они постоянно воюют друг с другом. Юноша по имени Натан, сын могущественного мага и ведьмы, с раннего детства находился под пристальным наблюдением. Вскоре он превратился в изгоя в волшебном мире. Когда Совет Белых ведьм не позволяет Натану общаться с близкой подругой, он решает оказать ему сопротивление. Его ожидают опасные испытания, но верные друзья всегда будут рядом с героем и окажут ему помощь в любых ситуациях.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Дьявол-полукровка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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