В 1 сезоне сериала «Дьявол-полукровка» события разворачиваются в современной Великобритании, где по соседству с простыми смертными живут Черные колдуны и Белые ведьмы. Они постоянно воюют друг с другом. Юноша по имени Натан, сын могущественного мага и ведьмы, с раннего детства находился под пристальным наблюдением. Вскоре он превратился в изгоя в волшебном мире. Когда Совет Белых ведьм не позволяет Натану общаться с близкой подругой, он решает оказать ему сопротивление. Его ожидают опасные испытания, но верные друзья всегда будут рядом с героем и окажут ему помощь в любых ситуациях.