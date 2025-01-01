Озвучка вступительной последовательностиОн был копом и неплохо справлялся со своей работой. Но потом он совершил верховный грех и засвидетельствовал против других копов - скатившихся на дно. Копов, которые пытались его убить, но вместо этого убили женщину, которую он любил. Обвинённый в убийстве, теперь он бродит по плохим районам. Изгой, охотящийся на изгоев, охотник за головами - мятежник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дон Лафонтейн
Don LaFontaine
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше