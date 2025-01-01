Озвучка вступительной последовательности Он был копом и неплохо справлялся со своей работой. Но потом он совершил верховный грех и засвидетельствовал против других копов - скатившихся на дно. Копов, которые пытались его убить, но вместо этого убили женщину, которую он любил. Обвинённый в убийстве, теперь он бродит по плохим районам. Изгой, охотящийся на изгоев, охотник за головами - мятежник!