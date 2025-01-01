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Когда мы встретимся вновь 1989, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда мы встретимся вновь
Киноафиша Сериалы Когда мы встретимся вновь Сезоны Сезон 1

Till We Meet Again 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда мы встретимся вновь»

В 1 сезоне сериала «Когда мы встретимся вновь» в центре событий оказываются три молодые женщины, которые справляются с трудностями во времена Первой мировой войны. Им предстоит пережить немало романтических приключений и столкнуться с семейными интригами. Действие происходит в 1913–1956 годах. Певица Ева выходит замуж за наследника винной империи Поля де Ланселя. Счастливые молодожены отправляются в Голливуд, где у них родились две девочки. Старшая, Дельфина, пошла по стопам матери и стала киноактрисой. А младшая, Мари-Фредди, добивается успеха в пилотировании. Планы на успешное будущее перечеркивает новая война.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Когда мы встретимся вновь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 1989
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 1989
График выхода всех сериалов
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