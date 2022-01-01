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Постер к сериалу Когда мы встретимся вновь
Постер к сериалу Когда мы встретимся вновь
Постер к сериалу Когда мы встретимся вновь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Когда мы встретимся вновь

Когда мы встретимся вновь (1989 - 1989)

Till We Meet Again 12+
Год выпуска 1989
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Они познакомились во время Первой мировой войны – исполнительница из мюзик-холла Ева и военный Поль де Лансей. Отпраздновав свадьбу, они отправились в Голливуд, где у них на свет появились две дочери. Маленькая, Фредди, хочет летать. Старшая, Дельфина, мечтает стать актрисой. Обе готовы на все, чтобы добиться поставленных целей. Фредди становится первоклассным пилотом, Дельфина отправляется во Францию и при помощи своего сводного брата Бруно попадает в кинематограф. Но жизнь семьи де Лансей рушится с началом войны.

В ролях
В ролях
Хью Грант
Хью Грант
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Чарльз Шонесси
Майкл Йорк
Миа Сара
Люси Гютеридж
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когда мы встретимся вновь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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