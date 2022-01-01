Они познакомились во время Первой мировой войны – исполнительница из мюзик-холла Ева и военный Поль де Лансей. Отпраздновав свадьбу, они отправились в Голливуд, где у них на свет появились две дочери. Маленькая, Фредди, хочет летать. Старшая, Дельфина, мечтает стать актрисой. Обе готовы на все, чтобы добиться поставленных целей. Фредди становится первоклассным пилотом, Дельфина отправляется во Францию и при помощи своего сводного брата Бруно попадает в кинематограф. Но жизнь семьи де Лансей рушится с началом войны.