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Чумон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чумон
Киноафиша Сериалы Чумон Сезоны Сезон 1

Jumong 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 81
Продолжительность сезона 94 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чумон»

В 1 сезоне сериала «Чумон» действие разворачивается на территории современной Южной Кореи и 108 году до нашей эры. Племена Маньчжурии и северного Корейского полуострова уже несколько лет сражаются за свою независимость от китайской династии Хань. Но попытки освободиться ни к чему не приводят, и земли вместе с жителями оказываются в руках Китая. Мужчина по имени Хемосу спасает с поля боя прекрасную леди Ю Хва и влюбляется в нее. Однако вскоре девушка попадает в гарем Джумвы. Там она понимает, что беременна от Хемоса. Так на свет появляется Чумон – будущий великий завоеватель и основатель империи Когуре.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чумон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2006
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2006
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2006
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2006
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2006
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2006
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2006
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2006
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 июня 2006
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 июня 2006
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 июня 2006
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 июля 2006
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 июля 2006
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 июля 2006
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 июля 2006
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2006
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 июля 2006
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
24 июля 2006
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
25 июля 2006
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
31 июля 2006
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
1 августа 2006
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
7 августа 2006
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
8 августа 2006
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 августа 2006
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
15 августа 2006
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
21 августа 2006
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
22 августа 2006
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
28 августа 2006
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
29 августа 2006
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 сентября 2006
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
5 сентября 2006
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
11 сентября 2006
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
12 сентября 2006
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
18 сентября 2006
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
19 сентября 2006
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
25 сентября 2006
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
26 сентября 2006
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
2 октября 2006
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
3 октября 2006
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
9 октября 2006
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
10 октября 2006
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
16 октября 2006
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
17 октября 2006
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
23 октября 2006
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
24 октября 2006
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
30 октября 2006
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
31 октября 2006
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
6 ноября 2006
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
7 ноября 2006
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
13 ноября 2006
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
14 ноября 2006
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
20 ноября 2006
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
21 ноября 2006
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
27 ноября 2006
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
28 ноября 2006
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
4 декабря 2006
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
5 декабря 2006
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
11 декабря 2006
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
12 декабря 2006
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
18 декабря 2006
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
19 декабря 2006
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
1 января 2007
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
2 января 2007
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
8 января 2007
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
9 января 2007
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
15 января 2007
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
16 января 2007
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
22 января 2007
Серия 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
23 января 2007
Серия 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
29 января 2007
Серия 71 Episode 71
Сезон 1 Серия 71
30 января 2007
Серия 72 Episode 72
Сезон 1 Серия 72
5 февраля 2007
Серия 73 Episode 73
Сезон 1 Серия 73
6 февраля 2007
Серия 74 Episode 74
Сезон 1 Серия 74
12 февраля 2007
Серия 75 Episode 75
Сезон 1 Серия 75
13 февраля 2007
Серия 76 Episode 76
Сезон 1 Серия 76
19 февраля 2007
Серия 77 Episode 77
Сезон 1 Серия 77
20 февраля 2007
Серия 78 Episode 78
Сезон 1 Серия 78
26 февраля 2007
Серия 79 Episode 79
Сезон 1 Серия 79
27 февраля 2007
Серия 80 Episode 80
Сезон 1 Серия 80
5 марта 2007
Серия 81 Episode 81
Сезон 1 Серия 81
6 марта 2007
График выхода всех сериалов
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