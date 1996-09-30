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Волчица 1996, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волчица
Киноафиша Сериалы Волчица Сезоны Сезон 1

Wilderness 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волчица»

В 1 сезоне сериала «Волчица» в кабинет опытного психиатра Лютера Адамса приходит необычная новая пациентка. Симпатичная молодая женщина Элис Уайт, которая работает в городской библиотеке и, на первый взгляд, не может обидеть даже муху, считает себя волчицей-оборотнем. Девушка делится с Лютером страшной тайной из своей юности. Когда ей было всего тринадцать лет, ее попытался изнасиловать восемнадцатилетний старшеклассник. Испугавшись и разозлившись, она сама не заметила, как убила парня. Но прибывшая на место полиция постановила: причина гибели – укусы диких животных. Людер не верит словам Элис и решает использовать гипнотерапию.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волчица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 1996
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 1996
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 1996
График выхода всех сериалов
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