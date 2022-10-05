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Паоло Герреро: борьба за справедливость 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паоло Герреро: борьба за справедливость
Киноафиша Сериалы Паоло Герреро: борьба за справедливость Сезоны Сезон 1

Contigo Capitán 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паоло Герреро: борьба за справедливость»

В 1 сезоне сериала «Паоло Герреро: борьба за справедливость» знаменитый перуанский футболист и форвард сборной Паоло Герреро оказывается вовлечен в тяжелое судебное разбирательство после того, как тест выявил, что в его крови содержатся наркотические вещества. Это была допинг-проба на метаболит кокаина. Паоло Герреро пришлось иметь дело со Всемирной антидопинговой ассоциацией. Он был отстранен буквально накануне чемпионата мира, в котором должен был принимать участие. В декабре 2017 года Герреро узнал, что его дисквалифицировали на год. Футболист подал апелляцию, намереваясь опротестовать это решение...

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Паоло Герреро: борьба за справедливость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Так близко, так далеко Tan cerca, tan lejos
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Бензоилэкгонин Benzoilecgonina
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2022
Вопрос чести Cuestión de honor
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2022
Офсайд Fuera de juego
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2022
Последнее письмо La última carta
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2022
Терпение и вера Paciencia y fe
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2022
График выхода всех сериалов
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