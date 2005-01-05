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Волшебный учитель Нэгима! 2005 - 2007 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волшебный учитель Нэгима!
Киноафиша Сериалы Волшебный учитель Нэгима! Сезоны Сезон 1

Mahou Sensei Negima!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 58 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волшебный учитель Нэгима!»

В 1 сезоне сериала «Волшебный учитель Нэгима!» Нэги Спрингфилд в 10 лет экстерном закончил обучение и отправился на стажировку в качестве педагога в прославленную в Японии Академию Махора. Вундеркинд потерял родителей, когда был совсем маленьким, и воспитывался своей взрослой сестрой. Но он убежден, что исчезнувший много лет назад отец все еще жив. Нэги-сэнсэй мечтает о том, чтобы вырасти и стать таким же, как и Наги, его отец... могущественным волшебником, чтобы однажды вновь увидеться с ним. Он верит, что это возможно. Ну а пока жизнь учителя в классе из более чем 20 юных леди в академии начинается...

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волшебный учитель Нэгима!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Болван в профессорском кресле The Blockhead in the Professor's Chair (Asinus in cathedra)
Сезон 1 Серия 1
5 января 2005
Начинать - сложно Every Beginning is Difficult (Omne initium est difficile)
Сезон 1 Серия 2
12 января 2005
Любовники, безумцы Lovers, Lunatics (Amantes, amentes)
Сезон 1 Серия 3
19 января 2005
Нет места лучше дома There's No Place like Home (Nullus locus est instar domus)
Сезон 1 Серия 4
26 января 2005
Слухи разлетаются Rumors Fly (Fama volat)
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2005
Между молотом и наковальней Between a Rock and a Hard Place (A fronte praecipitium a tergo lupi)
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2005
Внешность обманчива The Appearances of Things are Deceptive (Fallaces sunt rerum species)
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2005
Одна ночь постигает всех нас One Night Befalls All of Us (Omnes una manet nox)
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2005
Я достану тебя, кролик Васкалли! I'll Get You, Wascally Rabbit! (Te capiam, cunicule sceleste!)
Сезон 1 Серия 9
2 марта 2005
Где гармония, там и победа Where There is Harmony, There is Victory(Te capiam, cunicule sceleste!)
Сезон 1 Серия 10
9 марта 2005
Когда они молчат, они кричат When They are Silent, They are Shouting (Cum tacent clamant)
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2005
Либо учись, либо уходи Either Learn or Leave (Aut disce aut discede)
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2005
Жизнь учит We Live and Learn (Tamdiu discendum est, quamdiu vivas)
Сезон 1 Серия 13
30 марта 2005
Надеюсь, что память о нашей дружбе будет вечной I Hope the Memory of Our Friendship Will Be Eternal (Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore)
Сезон 1 Серия 14
6 апреля 2005
Друг познается в беде A Reliable Friend is Perceived in an Uncertain Situation (Amicus certus in re incerta cernitur)
Сезон 1 Серия 15
13 апреля 2005
Любовь и кашель не утаить Love and a Cough are Not Kept Secret (Amor tussisque non celantur)
Сезон 1 Серия 16
20 апреля 2005
Для влюбленного нет преград Nothing is Difficult for a Lover (Nihil difficile amanti)
Сезон 1 Серия 17
27 апреля 2005
У любви нет границ Love Does Not Recognize Rank (Amor ordinem nescit)
Сезон 1 Серия 18
4 мая 2005
Слова улетают, написанное остается Words Fly Away, Those Written Remain (Verba volant, scriptamanent)
Сезон 1 Серия 19
11 мая 2005
Если вы не уверовали, вы не поймете Unless You Have Believed, You Will Not Understand (Nisi credideritis, non intelligetis)
Сезон 1 Серия 20
18 мая 2005
Ни в коем случае нельзя отчаиваться It Must Not At All Be Despaired (Nil desperandum)
Сезон 1 Серия 21
25 мая 2005
Трудно шутить, будучи грустным It is Difficult to Make a Joke with a Sad Mind (Difficile est tristi fingere mente jocum)
Сезон 1 Серия 22
1 июня 2005
Помни о смерти Remember you will die (Memento Mori)
Сезон 1 Серия 23
9 июня 2005
Слово ранит сильнее любого оружия Both Weapons and Words Wound (Et arma et verba vulnerant)
Сезон 1 Серия 24
15 июня 2005
Смерть неизбежна, но ее время неизвестно Death is Certain, the Time is Uncertain (Mors certa, mora incerta)
Сезон 1 Серия 25
22 июня 2005
Не для меня, не для тебя, а для нас Not For Me, Not For You, But For Us (Non mihi, non tibi, sed nobis)
Сезон 1 Серия 26
29 июня 2005
График выхода всех сериалов
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