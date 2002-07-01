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Самурай Кё 2002 - 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самурай Кё
Киноафиша Сериалы Самурай Кё Сезоны Сезон 1

Samurai Deeper Kyo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самурай Кё»

В 1 сезоне сериала «Самурай Кё» в 1600 году в Японии случилась война, в которой победу одержал клан Токугава. Так начался период Эдо. Во время боевых действий сошлись в смертельной схватке два доблестных и отважных самурая – Кёсиро Мибо и Демоноглазый Кё, которого прозвали так за необычный оттенок глаз кроваво-красного цвета. Один его взгляд наводил ужас даже на маститых воинов. Когда воины бились, на поле рухнул метеорит. После этого самураи исчезли. Через несколько лет отчаянная девушка по имени Юя Сиина нашла Кёсиро Мибо. Это был уже не тот решительный воин – после падения метеорита у него началась амнезия, и он лишился всей своей доблести.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Самурай Кё» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Путь к Армагеддону The Way to Armageddon
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2002
Разыскивается (живым или мертвым) Wanted (Dead or Alive) Man
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2002
Красный мираж Red Mirage
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2002
Ползучий кошмар Creeping Nightmare
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2002
Слезы убийцы Tears of an Assassin
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2002
Дуэль в заливе Хибия The Duel at Hibiya Bay
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2002
Королевская битва Кэйчоу Keichou Battle Royal
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2002
Крики копья демона Demon Spear Cries
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2002
Слепые улыбки A Blind of Smiles
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2002
Хладнокровная иллюзия Cold-Blooded Illusion
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2002
Чёрная смола Флэшбэк Pitch Black Flashback
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2002
Мальчик, пришедший из глухого леса The Boy Who Came from the Deep Forest
Сезон 1 Серия 12
16 сентября 2002
Пересекающиеся души The Crossing Souls
Сезон 1 Серия 13
23 сентября 2002
Вновь Сатана Satan Once Again
Сезон 1 Серия 14
30 сентября 2002
Наш друг красный тигр Our Friend, Red Tiger
Сезон 1 Серия 15
7 октября 2002
Безупречная победа Perfect Victory
Сезон 1 Серия 16
14 октября 2002
Тайный разговор дам The Secret Talk of the Ladies
Сезон 1 Серия 17
21 октября 2002
Дьявол-медсестра The Nurse Devil
Сезон 1 Серия 18
28 октября 2002
Атака молнией Thunderbolt Attack
Сезон 1 Серия 19
4 ноября 2002
Далеко, абсолютный ноль Far Away, The Absolute Zero
Сезон 1 Серия 20
11 ноября 2002
Адский замок Мибу The Hellish Mibu Castle
Сезон 1 Серия 21
19 ноября 2002
Механические куклы Mechanical Dolls
Сезон 1 Серия 22
26 ноября 2002
Обжигающий экстаз Scorching Ecstasy
Сезон 1 Серия 23
4 декабря 2002
Последний Мурамаса пробуждается The Last Murimasa Awakens
Сезон 1 Серия 24
11 декабря 2002
Тот, который преодолевает тахион One That Overcomes Tachyon
Сезон 1 Серия 25
18 декабря 2002
Самурай поет балладу The Samurai Sings a Ballad
Сезон 1 Серия 26
5 января 2003
График выхода всех сериалов
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