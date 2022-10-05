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Высокая вода 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Высокая вода
Киноафиша Сериалы Высокая вода Сезоны Сезон 1

Wielka woda 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Высокая вода»

В 1 сезоне сериала «Высокая вода» действие разворачивается в 1997 году в Центральной Европе. На территории Польши и близлежащих государств начинается сильнейшее в истории наводнение. Вода из окрестных рек и озер приходит к самым стенам города Вроцлав. Эвакуировать всех жителей спасатели не успеют, да и экономические потери, которые потерпит мегаполис, будут невосполнимыми. Перед спецслужбами государства встает судьбоносный выбор. Они должны или пустить ситуацию на самотек, спасая тех, кого возможно спасти, или защитить город от стихии ценой потери нескольких находящихся поблизости сел. Но там тоже живут люди.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Высокая вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2022
График выхода всех сериалов
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