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Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 2 Серия 1

Анатомия страсти 2005 1 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Анатомия страсти»
Капли дождя продолжают капать на мою голову
Сезон 2 / Серия 1 25 сентября 2005
Достаточно означает достаточно
Сезон 2 / Серия 2 2 октября 2005
Заставь меня потерять контроль
Сезон 2 / Серия 3 9 октября 2005
Отрицай, отрицай, отрицай
Сезон 2 / Серия 4 16 октября 2005
Причини боль
Сезон 2 / Серия 5 23 октября 2005
На тебя как поезд
Сезон 2 / Серия 6 30 октября 2005
Кое о чем надо поговорить
Сезон 2 / Серия 7 6 ноября 2005
Пусть так будет
Сезон 2 / Серия 8 13 ноября 2005
Спасибо за воспоминания
Сезон 2 / Серия 9 20 ноября 2005
Много слишком много
Сезон 2 / Серия 10 27 ноября 2005
Хозяин одинокого сердца
Сезон 2 / Серия 11 4 декабря 2005
Бабушка сбила оленя
Сезон 2 / Серия 12 11 декабря 2005
Начни начало
Сезон 2 / Серия 13 15 января 2006
Говори мне сладкую ложь
Сезон 2 / Серия 14 22 января 2006
Прорыв
Сезон 2 / Серия 15 29 января 2006
Это конец мира (Часть 1)
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2006
Каким мы его знаем
Сезон 2 / Серия 17 12 февраля 2006
Вчера
Сезон 2 / Серия 18 19 февраля 2006
Что я сделола, чтобы заслужить это?
Сезон 2 / Серия 19 26 февраля 2006
Пулевое ранение
Сезон 2 / Серия 20 12 марта 2006
Суеверие
Сезон 2 / Серия 21 19 марта 2006
Название игры
Сезон 2 / Серия 22 2 апреля 2006
Блюз для сестры
Сезон 2 / Серия 23 30 апреля 2006
Ущерб дела
Сезон 2 / Серия 24 7 мая 2006
17 секунд
Сезон 2 / Серия 25 14 мая 2006
Срабатывание борьбы или бегства от борьбы
Сезон 2 / Серия 26 15 мая 2006
Потеря веры
Сезон 2 / Серия 27 15 мая 2006
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Анатомия страсти» супруга Дерека продолжит претендовать на место хирурга в клинике, где работает ее муж. В баре, завсегдатаями которого являются сотрудники больницы, все симпатизируют хозяину заведения Джо.

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