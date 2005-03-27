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Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 1 Серия 6

Анатомия страсти 2005 6 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Анатомия страсти»
Вечер трудного дня
Сезон 1 / Серия 1 27 марта 2005
Первые раны
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2005
Выиграть битву, проиграть войну
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2005
Ничейная земля
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2005
Встряхнись
Сезон 1 / Серия 5 24 апреля 2005
Если завтра никогда не наступит
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2005
Кнопка самоликвидации
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2005
Спаси меня
Сезон 1 / Серия 8 15 мая 2005
Кто кого?
Сезон 1 / Серия 9 22 мая 2005
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Анатомия страсти» Иззи призывает Джорджа проявить инициативу по отношению к Мередит. В клинику привозят пациентку с огромной опухолью. Бейли предупреждает Мередит, что роман с Дереком может стоить им карьеры.

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