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Скажи, что ты видела 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Скажи, что ты видела
Киноафиша Сериалы Скажи, что ты видела Сезоны Сезон 1

Tell Me What You Saw 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скажи, что ты видела»

В 1 сезоне сериала «Скажи, что ты видела» в крупном корейском городе происходит взрыв, унесший множество жизней. Удается выяснить, что теракт устроил давно разыскиваемый маньяк. Причем целью был идущий по его следам криминальный психолог и профайлер О Хен-чжэ. Но вместо мужчины погибла его невеста, оказавшаяся не в том месте не в то время. Хен-чжэ не может смириться с потерей любимой женщины и решает поставить крест на полицейской карьере. Он перебирается в глубинку и становится одиноким отшельником. Однако вскоре к нему за помощью обращается детектив Чха Су-ен, которая ловит того самого маньяка.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Скажи, что ты видела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 февраля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 марта 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 марта 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 марта 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 марта 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 марта 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 марта 2020
График выхода всех сериалов
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