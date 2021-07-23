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Девчонки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девчонки
Киноафиша Сериалы Девчонки Сезоны Сезон 1

Girlsquad 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девчонки»

В 1 сезоне сериала «Девчонки» в центре событий оказывается девушка-подросток Анаис, которая внезапно оказывается лежащей без сознания на дороге. Последнее, что помнит Анаис, – это пляжную вечеринку, на которой она проводила время со своими братьями и подругами. Спустя некоторое время девушки из той же компании вытаскивают из воды утопленницу. Они никогда не видели ее раньше. Появление незнакомки не похоже на простое совпадение. Конфликты и подозрения могут порвать даже крепкие дружеские узы, а после публичного заявления анонима в Интернете секреты девушек могут быть преданы огласке.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девчонки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бестас Les besta
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2021
Кто этот ублюдок C'est qui ce bâtard
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2021
Как будто случайно Comme par hasard
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2021
Что это за аренда? C'est quoi ce bail ?
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2021
Мое движение Ma go
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2021
Это будет збойл Ça va être le zbeule
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2021
В шоке Choqué
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2021
Это Леди Дэй? T qui Lady Day ?
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2021
Белек Belek
Сезон 1 Серия 9
23 июля 2021
Вуайерист The voyeur
Сезон 1 Серия 10
23 июля 2021
График выхода всех сериалов
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