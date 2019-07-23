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Кто убил Гаррета Филлипса? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кто убил Гаррета Филлипса?
Киноафиша Сериалы Кто убил Гаррета Филлипса? Сезоны Сезон 1

Who Killed Garrett Phillips? 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто убил Гаррета Филлипса?»

В 1 сезоне сериала «Кто убил Гаррета Филлипса?» события разворачиваются в небольшом американском городке. 12-летний Гарретт Филлипс найден мертвым в своем доме. Сотрудники правоохранительных органов подозревают ямайца Орала Хиллари и бывшего любовника матери Гарретта. Документальный проект освещает несколько лет, которые последовали за убийством, в том числе допрос, задержание и суд по делу об убийстве второй степени. Во время судебного разбирательства оказалось, что прокурор Мэри Э. Рейн не предоставила показаний защиты. В связи с этим ей на 2 года запретили вести юридическую деятельность.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кто убил Гаррета Филлипса?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2019
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
24 июля 2019
График выхода всех сериалов
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