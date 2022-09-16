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Храбрые 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Храбрые
Киноафиша Сериалы Храбрые Сезоны Сезон 1

The Brave Ones 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Храбрые»

В 1 сезоне сериала «Храбрые» действие разворачивается в параллельном мире, где рядом с обычными людьми обитают мистические создания из древних легенд. В африканской деревушке живет простая крестьянская девушка Нцики Гаса, которая помогает родителям возделывать землю и мечтает о спокойной, мирной жизни. Но постепенно героиня понимает, что на самом деле она – воплощение древней всемогущей богини, запертое в человеческом теле. Чтобы вернуть свои силы, Нцики должна отомстить за гибель сестры и защитить свое родное поселение от уничтожения. Деревню собираются сровнять с землей бессердечный бизнесмен Лутандо Мбата и его супруга Аянда.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий сериала Храбрые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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