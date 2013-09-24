Оповещения от Киноафиши
Третья жена 2013 - 2014, 1 сезон

Trophy Wife 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Третья жена»

В 1-м сезоне сериала «Третья жена» бывшая тусовщица Кейт принимает решение в корне изменить свою жизнь и целиком и полностью посвятить ее заботе о своем супруге Пите и его детях – Дайн, Берте и Джеки. Кейт находится на неведомой ей доселе территории и ищет поддержки у своей близкой подруги Мэг. Она хочет доказать мужу и двум его бывшим женам, что является ответственным взрослым человеком, на которого можно положиться. Кейт буквально из кожи вон лезет, чтобы отыскать в себе качества, необходимые хорошей матери и жене. Тем временем дети доставляют ей немало хлопот, а конкурентки осаждают дом.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Третья жена»

Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2013
Нераскрытое дело Cold File
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2013
Социальная сеть The Social Network
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2013
Расставание The Break Up
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2013
Интрижка The Tryst
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2013
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2013
Свидание The Date
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2013
Вши и белый мишка Lice and Beary White
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2013
Расс Брэдли Моррисон Russ Bradley Morrison
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2013
Это была ночь перед Рождеством… Или что? Twas the Night Before Christmas... or Twas It?
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2013
Большие 5–0 The Big 5-0
Сезон 1 Серия 11
7 января 2014
Каратель The Punisher
Сезон 1 Серия 12
14 января 2014
Зубная фея The Tooth Fairy
Сезон 1 Серия 13
21 января 2014
Лисичкин обед Foxed Lunch
Сезон 1 Серия 14
4 февраля 2014
С днем рождения Берт Happy Bert Day
Сезон 1 Серия 15
4 марта 2014
The Wedding – Часть 1 The Wedding - Part One
Сезон 1 Серия 16
11 марта 2014
The Wedding – Часть 2 The Wedding - Part Two
Сезон 1 Серия 17
18 марта 2014
Парная терапия Couples Therapy
Сезон 1 Серия 18
1 апреля 2014
Протоколы The Minutes
Сезон 1 Серия 19
8 апреля 2014
В команде нет парня There's No Guy in Team
Сезон 1 Серия 20
29 апреля 2014
Назад в школу Back to School
Сезон 1 Серия 21
6 мая 2014
День матери Mother's Day
Сезон 1 Серия 22
13 мая 2014
