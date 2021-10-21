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Ибица-гейт 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ибица-гейт
Киноафиша Сериалы Ибица-гейт Сезоны Сезон 1

Die Ibiza-Affäre 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ибица-гейт»

В 1 сезоне сериала «Ибица-гейт» действие разворачивается в 2007 году на сказочном острове Ибица, где устраиваются самые веселые тусовки и происходят самые громкие секс-скандалы. Номера в одном из лучших отелей снимают два влиятельных немецких чиновника. Хайнц-Кристиан Штрахе и Йоханн Гуденус устраивают неформальную политическую встречу «без галстуков», а также без журналистов и свидетелей. Однако кто-то успевает установить в переговорной прослушку, и разговор становится общественным достоянием. Выясняется, что политики обсуждают коррупционные схемы и борьбу со свободной прессой.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Ибица-гейт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Венская кровь Wiener Blut
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2021
На крючке Am Haken
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2021
Братья Рэд Булл из Австрии The Red-Bull-Brother from Austria
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2021
Хватит, значит хватит Genug ist genug
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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