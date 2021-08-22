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Эпицентры Нью-Йорка: 9/11-2021½ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Эпицентры Нью-Йорка: 9/11-2021½
Киноафиша Сериалы Эпицентры Нью-Йорка: 9/11-2021½ Сезоны Сезон 1

NYC Epicenters 9/11→2021½ 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эпицентры Нью-Йорка: 9/11-2021½»

В 1 сезоне сериала «Эпицентры Нью-Йорка 9/11» на весь мир обрушивается небывалая пандемия, которую сравнивают с чумой и испанским гриппом. Коронавирус непоправимо меняет жизни людей, особенно это касается таких густонаселенных и туристических мегаполисов, как Нью-Йорк. Пока жители поддерживают героев-врачей в это нелегкое время, темнокожие американцы устраивают митинги в поддержку Black Lives Matter, а журналисты решают исследовать зависимость между всеми величайшими историческими событиями XXI века. История начинается со взрыва башен-близнецов в 2001 году и постепенно приближается к современной ситуации.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Эпицентры Нью-Йорка: 9/11-2021½» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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