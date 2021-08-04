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Команда мечты: Рождение современного атлета 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда мечты: Рождение современного атлета
Киноафиша Сериалы Команда мечты: Рождение современного атлета Сезоны Сезон 1

Dream Team: Birth of the Modern Athlete 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда мечты: Рождение современного атлета»

В 1 сезоне сериала «Команда мечты: Рождение современного атлета» события разворачиваются в 1992 году накануне знаменитых Олимпийских игр. Соединенные Штаты собирают команду лучших баскетболистов, чтобы представлять страну на мировой арене. От этих ребят зависит не только успех Америки, но и популярность самого баскетбола, а также огромное множество социальных и политических международных вопросов. Среди счастливчиков оказываются Майкл Джордан, Чарльз Бакли, Ларри Берд и еще несколько беспрецедентных звезд, имена которых сегодня знает каждый мальчишка, неравнодушный к спорту.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Команда мечты: Рождение современного атлета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выкуп лиги Redemption of a League
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2021
Это 92-й год This is '92
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2021
Величайшая игра, которую никто никогда не видел The Greatest Game Nobody Ever Saw
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2021
Все дело в деньгах It's About Money
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2021
Все, что вам нужно, это камень All You Need is a Rock
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2021
График выхода всех сериалов
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