Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Под знаком луны 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Под знаком луны
Киноафиша Сериалы Под знаком луны Сезоны Сезон 1

Под знаком луны 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под знаком луны»

В 1 сезоне сериала «Под знаком Луны» молодой девушке становится известно, что 18 лет назад родители продали ее людям, которых она все эти годы считала своими настоящими отцом с матерью. Охваченная яростью героиня отчаянно пытается разыскать своих кровных папу с мамой, чтобы плюнуть им в лицо. Однако все меняется, когда ей действительно удается с ними встретиться. Сначала пропадает ненависть, а потом появляются жалость и желание помочь. Биологическая мать героини находится в ужасном состоянии. Она тяжело больна. Против решения девушки принять участие в ее судьбе восстают приемные родители. Они считают, что дочь всем обязана им.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Под знаком луны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2015
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше