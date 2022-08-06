В центре событий оказывается сотрудница правоохранительных органов по имени Анастасия Латышева. Она занимается расследованием дела, связанного с убийством владелицы салона красоты. Во время следственных мероприятий Анастасия сталкивается с участковой Катей Аминовой и выпускницей юридического факультета МГУ Линой Смирновой. Женщины оказывают ей помощь. После того как Анастасию назначают главой женского отдела убийств, она берет на службу Катю и Лину. Эту отважную троицу ждет немало опасных приключений.