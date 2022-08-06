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Киноафиша Сериалы Угрозы

Угрозы (2022 - 2022)

Угрозы
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается сотрудница правоохранительных органов по имени Анастасия Латышева. Она занимается расследованием дела, связанного с убийством владелицы салона красоты. Во время следственных мероприятий Анастасия сталкивается с участковой Катей Аминовой и выпускницей юридического факультета МГУ Линой Смирновой. Женщины оказывают ей помощь. После того как Анастасию назначают главой женского отдела убийств, она берет на службу Катю и Лину. Эту отважную троицу ждет немало опасных приключений.

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Максим Важов
Алексей Онежен
Алексей Онежен
Сергей Колос
Сергей Колос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Угрозы - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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