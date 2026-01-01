Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Наркосвятые Места съёмок

Места и даты съемок сериала Наркосвятые

Основные места съемок сериала Наркосвятые

  • Доминиканская Республика
  • Южная Корея
Натираю лаврушкой унитаз – не нарадуюсь результату: элементарный лайфхак для экономных хозяек
Так какое сливочное масло лучше - 72,5% или 82,5%? Жирную точку в этом надоевшем вопросе поставил именитый шеф-повар
Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности
Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили
Любители советского кино, этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по летним кадрам
«Сценаристы случайно не из "Закона тайги"? Рецепт один в один»: НТВ показал первые серии «Лешего», и зрителям уже есть что сказать
«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)
«Игра престолов», конечно, хороша, но есть еще 7 фэнтези-сериалов с не менее впечатляющими мирами
Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно
«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два
Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше