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Король: Висенте Фернандес 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король: Висенте Фернандес
Киноафиша Сериалы Король: Висенте Фернандес Сезоны Сезон 1

El Rey, Vicente Fernández 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 36
Продолжительность сезона 31 час 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король: Висенте Фернандес»

В 1 сезоне сериала «Король: Висенте Фернандес» события разворачиваются в Мексике в 60-е годы прошлого века. Молодой и дерзкий исполнитель Висенте Фернандес выпускает свои первые хиты на родном испанском языке. Несмотря на национальный колорит, его песни облетают весь мир и – впервые в истории латинской поп-сцены – берут несколько престижных международных наград. Но за маской безупречного музыкального идола и секс-символа Мексики скрывается непростая и глубокая человеческая натура. Как и все «простые смертные», Винсенте страстно влюбляется, переживает взлеты и падения, встречи и расставания и остается личностью.

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Список серий сериала Король: Висенте Фернандес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начало The Beginning
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2022
Новый способ A New Way
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2022
Привет... и до свидания? Hello... and Goodbye?
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2022
Новый мир The New World
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2022
Семья прежде всего Family First
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2022
Смерть Death
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2022
Они еще не победили нас They Haven't Beaten Us Yet
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2022
Шоу должно продолжаться The Show Must Go On
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2022
В спешке In a Hurry
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2022
Отъезд Your Departure
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2022
До свидания Goodbye
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2022
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 12
14 сентября 2022
Враги Enemies
Сезон 1 Серия 13
14 сентября 2022
Король без дворца A King Without a Palace
Сезон 1 Серия 14
14 сентября 2022
Вставай и сражайся Get Up and Fight
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2022
Небезопасный путь Camino inseguro
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2022
Вопрос времени A Question of Time
Сезон 1 Серия 17
14 сентября 2022
Свет, камера... Lights, Camera...
Сезон 1 Серия 18
14 сентября 2022
Ключи от моей души Las llaves de mi alma
Сезон 1 Серия 19
14 сентября 2022
Такие божественные женщины Mujeres tan divinas
Сезон 1 Серия 20
14 сентября 2022
И вернуться, вернуться, вернуться... Y volver, volver, volver...
Сезон 1 Серия 21
14 сентября 2022
Все за все, Часть 1 Everything for Everything, Part 1
Сезон 1 Серия 22
14 сентября 2022
Все за все, Часть 2 Everything for Everything, Part 2
Сезон 1 Серия 23
14 сентября 2022
Король El Rey
Сезон 1 Серия 24
14 сентября 2022
Звездный Starry
Сезон 1 Серия 25
14 сентября 2022
Борьба The Fight
Сезон 1 Серия 26
14 сентября 2022
За твою любовь, которую я так люблю... Por tu amor que tanto quiero...
Сезон 1 Серия 27
14 сентября 2022
Любовь всей моей жизни The Love of My Life
Сезон 1 Серия 28
14 сентября 2022
Закон горы La ley del monte
Сезон 1 Серия 29
14 сентября 2022
Я не знаю, как взломать No me sé rajar
Сезон 1 Серия 30
14 сентября 2022
Ниспровержение Downfall
Сезон 1 Серия 31
14 сентября 2022
Поражение La derrota
Сезон 1 Серия 32
14 сентября 2022
Я потерял тебя I Lost You
Сезон 1 Серия 33
14 сентября 2022
За твою чертову любовь. Por tu maldito amor
Сезон 1 Серия 34
14 сентября 2022
Каким образом? ¿De qué manera?
Сезон 1 Серия 35
14 сентября 2022
Начало и конец The Beginning and The End
Сезон 1 Серия 36
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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