Теория большого взрыва 2007 - 2019 9 серия 11 сезон
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Все серии 11 сезона «Теория большого взрыва»
Предложение по предложению
Сезон 11 / Серия 125 сентября 2017
Реакция на отречение
Сезон 11 / Серия 22 октября 2017
Интеграция релаксации
Сезон 11 / Серия 39 октября 2017
Взрывная имплозия
Сезон 11 / Серия 416 октября 2017
Загрязнение сотрудничества
Сезон 11 / Серия 523 октября 2017
Регенерация «Профессора Протона»
Сезон 11 / Серия 62 ноября 2017
Методология геологии
Сезон 11 / Серия 79 ноября 2017
Отскакушка Теслы
Сезон 11 / Серия 816 ноября 2017
Запутанность биткойна
Сезон 11 / Серия 930 ноября 2017
Размывание доверия
Сезон 11 / Серия 107 декабря 2017
Праздничная ревеберация
Сезон 11 / Серия 1114 декабря 2017
Брачная метрика
Сезон 11 / Серия 124 января 2018
Сольное колебание
Сезон 11 / Серия 1311 января 2018
Треугольная декомпозиция
Сезон 11 / Серия 1418 января 2018
Корреляция романизации
Сезон 11 / Серия 151 февраля 2018
Неонатальная номенклатура
Сезон 11 / Серия 161 марта 2018
Локализация в «Атенейе»
Сезон 11 / Серия 178 марта 2018
Волнение из-за Гейтса
Сезон 11 / Серия 1829 марта 2018
Диссоциация арендаторов
Сезон 11 / Серия 195 апреля 2018
Потенциал затворничества
Сезон 11 / Серия 2012 апреля 2018
Поляризация кометы
Сезон 11 / Серия 2119 апреля 2018
Денежная недостаточность
Сезон 11 / Серия 2226 апреля 2018
Семейная реструктуризация
Сезон 11 / Серия 233 мая 2018
Асимметрия галстука-бабочки
Сезон 11 / Серия 2410 мая 2018
О чем серия
В 11 сезоне 9 серии сериала «Теория большого взрыва», когда парни узнают, что курс биткоина резко вырос, то решают продать всю накопленную криптовалюту. Но чтобы достать ее, они должны восстановить в памяти события, которые произошли семь лет назад.
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