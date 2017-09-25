Теория большого взрыва 2007 - 2019 15 серия 11 сезон
7.5Оцените
10 голосов
Все серии 11 сезона «Теория большого взрыва»
Предложение по предложению
Сезон 11 / Серия 125 сентября 2017
Реакция на отречение
Сезон 11 / Серия 22 октября 2017
Интеграция релаксации
Сезон 11 / Серия 39 октября 2017
Взрывная имплозия
Сезон 11 / Серия 416 октября 2017
Загрязнение сотрудничества
Сезон 11 / Серия 523 октября 2017
Регенерация «Профессора Протона»
Сезон 11 / Серия 62 ноября 2017
Методология геологии
Сезон 11 / Серия 79 ноября 2017
Отскакушка Теслы
Сезон 11 / Серия 816 ноября 2017
Запутанность биткойна
Сезон 11 / Серия 930 ноября 2017
Размывание доверия
Сезон 11 / Серия 107 декабря 2017
Праздничная ревеберация
Сезон 11 / Серия 1114 декабря 2017
Брачная метрика
Сезон 11 / Серия 124 января 2018
Сольное колебание
Сезон 11 / Серия 1311 января 2018
Треугольная декомпозиция
Сезон 11 / Серия 1418 января 2018
Корреляция романизации
Сезон 11 / Серия 151 февраля 2018
Неонатальная номенклатура
Сезон 11 / Серия 161 марта 2018
Локализация в «Атенейе»
Сезон 11 / Серия 178 марта 2018
Волнение из-за Гейтса
Сезон 11 / Серия 1829 марта 2018
Диссоциация арендаторов
Сезон 11 / Серия 195 апреля 2018
Потенциал затворничества
Сезон 11 / Серия 2012 апреля 2018
Поляризация кометы
Сезон 11 / Серия 2119 апреля 2018
Денежная недостаточность
Сезон 11 / Серия 2226 апреля 2018
Семейная реструктуризация
Сезон 11 / Серия 233 мая 2018
Асимметрия галстука-бабочки
Сезон 11 / Серия 2410 мая 2018
О чем серия
В 11 сезоне 15 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон смиряется с Уитоном в роли нового Профессора Протона, но психует, когда видит Говарда в качестве гостя программы. А Леонард всерьез берется за написание детективного рассказа.
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail