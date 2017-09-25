Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 11 Серия 12

Теория большого взрыва 2007 - 2019 12 серия 11 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 11 сезона «Теория большого взрыва»
Предложение по предложению
Сезон 11 / Серия 1 25 сентября 2017
Реакция на отречение
Сезон 11 / Серия 2 2 октября 2017
Интеграция релаксации
Сезон 11 / Серия 3 9 октября 2017
Взрывная имплозия
Сезон 11 / Серия 4 16 октября 2017
Загрязнение сотрудничества
Сезон 11 / Серия 5 23 октября 2017
Регенерация «Профессора Протона»
Сезон 11 / Серия 6 2 ноября 2017
Методология геологии
Сезон 11 / Серия 7 9 ноября 2017
Отскакушка Теслы
Сезон 11 / Серия 8 16 ноября 2017
Запутанность биткойна
Сезон 11 / Серия 9 30 ноября 2017
Размывание доверия
Сезон 11 / Серия 10 7 декабря 2017
Праздничная ревеберация
Сезон 11 / Серия 11 14 декабря 2017
Брачная метрика
Сезон 11 / Серия 12 4 января 2018
Сольное колебание
Сезон 11 / Серия 13 11 января 2018
Треугольная декомпозиция
Сезон 11 / Серия 14 18 января 2018
Корреляция романизации
Сезон 11 / Серия 15 1 февраля 2018
Неонатальная номенклатура
Сезон 11 / Серия 16 1 марта 2018
Локализация в «Атенейе»
Сезон 11 / Серия 17 8 марта 2018
Волнение из-за Гейтса
Сезон 11 / Серия 18 29 марта 2018
Диссоциация арендаторов
Сезон 11 / Серия 19 5 апреля 2018
Потенциал затворничества
Сезон 11 / Серия 20 12 апреля 2018
Поляризация кометы
Сезон 11 / Серия 21 19 апреля 2018
Денежная недостаточность
Сезон 11 / Серия 22 26 апреля 2018
Семейная реструктуризация
Сезон 11 / Серия 23 3 мая 2018
Асимметрия галстука-бабочки
Сезон 11 / Серия 24 10 мая 2018
О чем серия

В 11 сезоне 12 серии сериала «Теория большого взрыва», чтобы снять с себя ответственность за выбор шафера и подружки невесты, Шелдон и Эми устраивают эксперимент с участием друзей и записывают баллы, которые те зарабатывают, сами того не ведая.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1037 комментариев
На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше