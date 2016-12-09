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Четыре сезона в Гаване 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Четыре сезона в Гаване
Киноафиша Сериалы Четыре сезона в Гаване Сезоны Сезон 1

Four Seasons in Havana 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Четыре сезона в Гаване»

 

В 1 сезоне сериала «Четыре сезона в Гаване» в центре сюжета оказывается опытный и одаренный частный детектив Марио Конде. Он живет на Кубе вместе со своей семьей, однако практически не появляется дома и тратит все время и силы на свою опасную, но увлекательную работу. Клиенты поручают Марио поиск пропавших родственников, расследование похищений и убийств, с которыми не справляется обычная полиция, или выяснение более интимных тайн. Погружаясь во все эти задания с головой, мужчина совсем забывает, что у него достаточно и собственных проблем. Но очередное дело заставляет его задуматься о своей жизни

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Четыре сезона в Гаване» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ветры Великого поста The Winds of Lent
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2016
Прошедшее совершенное Past Perfect
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2016
Маски Masks
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2016
Осенние пейзажи Autumn Landscapes
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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