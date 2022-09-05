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Неожиданный деревенский дневник 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неожиданный деревенский дневник
Киноафиша Сериалы Неожиданный деревенский дневник Сезоны Сезон 1

Eojjeoda jeonwonilgi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неожиданный деревенский дневник»

В 1 сезоне сериала «Неожиданный деревенский дневник» Хан Чжи Юль работает ветеринарным врачом в Сеуле. Однажды ему звонит дедушка. Он излагает мысли сбивчиво, но что-то в его голосе заставляет молодого человека насторожиться. Хан Чжи Юль решает отправиться в деревню Хедонг, где живет его дед. Тот управляет там ветеринарной клиникой. По прибытии он встречает полицейского Ан Чжа Ён. Оказывается, его дед на самом деле путешествует по Европе. Согласно письму, который написал дед, Хан Чжи Юль должен на несколько месяцев взять на себя руководство ветеринарной больницей, пока главный врач отсутствует.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Неожиданный деревенский дневник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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