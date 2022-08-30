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Идеальный арендатор 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеальный арендатор
Киноафиша Сериалы Идеальный арендатор Сезоны Сезон 1

Kusursuz Kiracı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальный арендатор»

В 1 сезоне сериала «Идеальный арендатор» выросшая в детском доме девушка Мона работает в интернет-газете. Однажды судьба сводит ее с фотокорреспондентом Якупом. Вернувшись домой после работы, Мона обнаруживает, что хозяин квартиры, с которым у нее всегда были напряженные отношения, отказал ей в продлении аренды. Поскольку подруга из детского дома, а ныне следователь Лейла находится на секретном задании, Моне приходится принять предложение нового знакомого Якупа стать гостьей в ее доме. Однако в первый же день, когда Мона переезжает в его квартиру, она понимает, что здесь творятся странные вещи.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Идеальный арендатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2022
График выхода всех сериалов
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